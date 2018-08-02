Три российские биатлонистки выступят под флагом Украины

"Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки. Ну, а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит", - заявил Брынзак.

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Примечательно, что в первых стартах юниорского чемпионата Украины по летнему биатлону, который проходит в Тисовце, Бех выиграла спринт, Рассказова была 4-й, Москаленко - 11-й.