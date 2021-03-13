Тренер Тухель повторив безпрограшний історичний рекорд “Челсі”

Деталі

Зустріч завершилася нульовою нічию. Таким чином “Сині” на чолі з Тухелем не програли в усіх 12 матчах у всіх турнірах (Прем’єр-лізі, Кубку Англії, Лізі чемпіонів), що є найтривалішим безпрограшним стартом головного тренера в історії клубу. Вперше таке досягнення в клубній історії “Челсі” встановив бразилець Феліпе Сколарі у 2008 році.

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“З огляду на, що ми грали на виїзді проти активний пресинг суперника, результат сьогоднішньої гри абсолютно прийнятний. Ми знаходили можливості уникати тиску, здійснювали перехоплення в атаці, але при цьому не були досить небезпечні на контратаках. Таким чином, ми повинні прийняти рахунок 0-0”, — підкреслив Тухель.

Доповнення

“Челсі” в 29 матчах набрав 51 очко і обіймає четвертий щабель таблиці поступаючись лідеру першості “Манчестер Сіті” 17-ма очками. “Вест Хем” Андрія Ярмоленка йде на п’ятому місці (48).