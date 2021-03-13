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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44113 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 62263 просмотра

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Тренер Тухель повторил беспроигрышный исторический рекорд “Челси”

Тренер Тухель повторил беспроигрышный исторический рекорд “Челси”

Киев  •  УНН

 • 12579 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В рамках 28 тура Английской Премьер-лиги лондонский “Челси” в гостях сыграл с “Лидсом”, передает УНН со ссылкой на сайт “Челси” и страницу “OptaJoe” в Twitter.

Детали

Встреча завершилась нулевой ничьей. Таким образом “Синие” во главе с Тухель не проиграли во всех 12 матчах во всех турнирах (Премьер-лиге, Кубке Англии, Лиге чемпионов), что является самым длительным беспроигрышным стартом главного тренера в истории клуба. Впервые такое достижение в клубной истории “Челси” установил бразилец Фелипе Сколари в 2008 году.

Цитата

“Учитывая, что мы играли на выезде против активного прессинга соперника, результат сегодняшней игры абсолютно приемлем. Мы находили возможности избегать давления, осуществляли перехват в атаке, но при этом не были достаточно опасны на контратаках. Таким образом, мы должны принять счет 0-0”, - подчеркнул Тухель.

Дополнение

“Челси” в 29 матчах набрал 51 очко и занимает четвертую ступень таблицы уступая лидеру первенства “Манчестер Сити” 17-ю очками. “Вест Хэм” Андрея Ярмоленко идет на пятом месте (48).

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