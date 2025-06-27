Трамп зупиняє торговельні переговори з Канадою: що сталося

Президент США Дональд Трамп заявив, що після того, яка Канада ввела податок на цифрові послуги для американських технологічних компаній, США припиняє перемовини з Оттавою щодо торгівлі. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.

Нам щойно повідомили, що Канада, з якою дуже складно торгувати, зокрема через те, що вона роками обкладала наших фермерів 400% митом на молочні продукти, щойно оголосила, що вводить податок на цифрові послуги для наших американських технологічних компаній, що є прямим і відвертим нападом на нашу країну. Очевидно, що вони копіюють Європейський Союз, який зробив те ж саме, і в даний час також веде з нами переговори. Виходячи з цього кричущого податку, ми припиняємо всі переговори про торгівлю з Канадою, починаючи з сьогоднішнього дня - написав Трамп.

Він зазначив, що США повідомлять Канаду про мито, яке вони будуть сплачувати за ведення бізнесу зі США протягом наступних семи днів.

Нагадаємо

Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками переговорів лідерів на саміті ЄС у Брюсселі заявила, що Європа готова до підписання торговельної угоди зі США, але розглядає варіант невдачі будь-яких домовленостей.