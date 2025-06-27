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Трамп останавливает торговые переговоры с Канадой: что произошло

Киев • УНН

 • 1876 просмотра

Дональд Трамп заявил об остановке переговоров с Оттавой по пошлинам в ответ на введение Канадой налога на цифровые услуги для американских техкомпаний. США введут пошлины для Канады в течение семи дней.

Трамп останавливает торговые переговоры с Канадой: что произошло

Президент США Дональд Трамп заявил, что после того, как Канада ввела налог на цифровые услуги для американских технологических компаний, США прекращают переговоры с Оттавой по торговле. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.

Нам только что сообщили, что Канада, с которой очень сложно торговать, в частности из-за того, что она годами облагала наших фермеров 400% пошлиной на молочные продукты, только что объявила, что вводит налог на цифровые услуги для наших американских технологических компаний, что является прямым и откровенным нападением на нашу страну. Очевидно, что они копируют Европейский Союз, который сделал то же самое, и в настоящее время также ведет с нами переговоры. Исходя из этого вопиющего налога, мы прекращаем все переговоры о торговле с Канадой, начиная с сегодняшнего дня 

- написал Трамп.

Он отметил, что США сообщат Канаде о пошлине, которую они будут платить за ведение бизнеса с США в течение следующих семи дней.

Напомним

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров лидеров на саммите ЕС в Брюсселе заявила, что Европа готова к подписанию торгового соглашения с США, но рассматривает вариант неудачи любых договоренностей.

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира
Truth Social
Европейская комиссия
Оттава
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Канада
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
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