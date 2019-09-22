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Трамп закликав європейські країни більше допомагати Україні фінансово

Трамп закликав європейські країни більше допомагати Україні фінансово

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент Дональд Трамп заявив, що затримував військову допомогу Україні не задля тиску на президента Володимира Зеленського, а для того, щоб європейські країни більше допомагали Києву. Про це глава Білого дому сказав під час розмови з журналістами, повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Трамп запевнив, що підтримує Україну з першого дня на посаді, але він розчарований, що інші країни не витрачають гроші.

"Тому я хочу, щоби Німеччина і Франція витрачали більше, Європейський Союз витрачав", — сказав він.

Трамп наголосив, що у порівнянні зі США європейські країни витрачають набагато менше грошей на Україну, і йому це "зовсім не подобається".

Нагадаємо, Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена.

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