Трамп закликав європейські країни більше допомагати Україні фінансово
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент Дональд Трамп заявив, що затримував військову допомогу Україні не задля тиску на президента Володимира Зеленського, а для того, щоб європейські країни більше допомагали Києву. Про це глава Білого дому сказав під час розмови з журналістами, повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
Трамп запевнив, що підтримує Україну з першого дня на посаді, але він розчарований, що інші країни не витрачають гроші.
"Тому я хочу, щоби Німеччина і Франція витрачали більше, Європейський Союз витрачав", — сказав він.
Трамп наголосив, що у порівнянні зі США європейські країни витрачають набагато менше грошей на Україну, і йому це "зовсім не подобається".
Нагадаємо, Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена.