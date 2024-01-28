Трамп висловив свою незгоду з імміграційною угодою про кордон, назвавши це "катастрофою"
Київ • УНН
Колишній президент Трамп категорично не згоден з імміграційною угодою, що обговорюється в Конгресі, називаючи південний кордон США "відкритою раною" і "найгіршим в історії". Він попереджає, що відсутність прикордонного контролю означає "100-відсоткову ймовірність" великих терористичних атак на території США.
Експрезидент підкреслив свою незгоду з угодою про імміграцію, укладеною між двома партіями в Конгресі США, яку захищає Джо Байден, заявивши, що США можуть постраждати від терористичної атаки.
Про це передає УНН із посиланням на The Hill.
Деталі
Кандидат у президенти від Республіканської партії колишній президент Дональд Трамп минулої доби назвав південний кордон "найгіршим" в "історії світу", та продовжив своє повідомлення із заявою, що представники Республіканської партії повинні утриматися від досягнення двопартійної угоди щодо південного кордону.
На думку Трампа "погана угода на кордоні набагато гірша, ніж відсутність угоди".
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Сьогодні нас чекає катастрофа. Це найгірший кордон в історії світу, відкрита рана в нашій колись великій країні. Терористи силуються, нестримано, з усіх кінців світу. Зараз є 100% ймовірність того, що в США відбудуться великі теракти
Він заявив, що кордон став "зброєю масового знищення" і що США пройшли шлях від "найкращого" кордону в історії до "найгіршого" всього за три роки.
Дональд Трамп у суботу підкреслив, що виступає проти проекту угоди про імміграцію , яку Джо Байден намагається обговорити з республіканцями в Конгресі США і яка, за словами президента-демократа, дозволить йому закрити кордон з Мексикою, зазначає le figaro.
Позиція колишнього президента щодо поточних переговорів у Сенаті про надання допомоги Україні та іншим країнам і вирішення питання кордону ускладнює законодавцям досягнення згоди.
Нагадаємо
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