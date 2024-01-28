Трамп выразил свое несогласие с иммиграционным соглашением о границе, назвав это "катастрофой"

Экс-президент подчеркнул свое несогласие с соглашением об иммиграции, заключенным между двумя партиями в Конгрессе США, которое защищает Джо Байден, заявив, что США могут пострадать от террористической атаки. Об этом передает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп за прошедшие сутки назвал южную границу "худшей" в "истории мира", и продолжил свое сообщение с заявлением, что представители Республиканской партии должны воздержаться от достижения двухпартийного соглашения по южной границе.

По мнению Трампа "плохое соглашение на границе гораздо хуже, чем отсутствие соглашения".

Байден заявил о готовности принять жесткие меры против нелегальной миграции

Сегодня нас ждет катастрофа. Это худший рубеж в истории мира, открытая рана в нашей некогда великой стране. Террористы врываются, несдержанно, со всех концов света. Сейчас есть 100% вероятность того, что в США произойдут крупные теракты - заявил Трамп.

Он заявил, что граница стала "оружием массового уничтожения" и что США прошли путь от "лучшей" границы в истории до "худшей" всего за три года.

Дональд Трамп в субботу подчеркнул, что выступает против проекта соглашения об иммиграции , которое Джо Байден пытается обсудить с республиканцами в Конгрессе США и которое, по словам президента-демократа, позволит ему закрыть границу с Мексикой, отмечает le figaro.

Позиция бывшего президента относительно текущих переговоров в Сенате о предоставлении помощи Украине и другим странам и решения вопроса границы затрудняет законодателям достижение согласия.

Напомним,

Кризис в Техасе связан с межпартийным конфликтом из-за безопасности границы и помощи Украине. Однако это не "гражданская война", считает аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Егор Валяренко.