Трамп проведе неофіційну зустріч із німецьким міністром Мерцем на полях саміту G7 - ApNews
Київ • УНН
Дональд Трамп проведе зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у кулуарах саміту G7. Також крім особистої зустрічі з прем'єр-міністром Канади, запланована двостороння зустріч із залученням помічників обох лідерів.
Президент США Дональд Трамп сьогодні має намір провести коротку зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у кулуарах саміту G7. Ця зустріч не була офіційно анонсована Білим домом. Наразі Трамп веде переговори з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, а пізніше очікується його коротка бесіда з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє ApNews передає УНН.
Очікується, що президент США сьогодні коротко зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем
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Вони додали, що "плани зустрічей не були оголошені Білим домом".
Наразі, як повідомляється, Трамп проводить переговори з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, і вони також проведуть офіційну зустріч разом зі своїми помічниками. Очікується також, що пізніше 16 червня Трамп проведе коротку зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
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