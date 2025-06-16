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Трамп проведет неофициальную встречу с немецким министром Мерцем на полях саммита G7 - ApNews

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Дональд Трамп проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в кулуарах саммита G7. Также, кроме личной встречи с премьер-министром Канады, запланирована двусторонняя встреча с привлечением помощников обоих лидеров.

Трамп проведет неофициальную встречу с немецким министром Мерцем на полях саммита G7 - ApNews

Президент США Дональд Трамп сегодня намерен провести короткую встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в кулуарах саммита G7. Эта встреча не была официально анонсирована Белым домом. В настоящее время Трамп ведет переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни, а позже ожидается его короткая беседа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает ApNews передает УНН.

Ожидается, что президент США сегодня коротко встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем

- на условиях анонимности сообщили американские чиновники.

Детали

Они добавили, что "планы встреч не были объявлены Белым домом".

В настоящее время, как сообщается, Трамп проводит переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни, и они также проведут официальную встречу вместе со своими помощниками. Ожидается также, что позже 16 июня Трамп проведет короткую встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Если бы россию не выгнали из G8, то сейчас бы не было войны - Трамп16.06.25, 19:06 • 2742 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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Марк Карни
Ассошиэйтед Пресс
Кир Стармер
Белый дом
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Канада
Великобритания
Германия
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