Трамп проведет неофициальную встречу с немецким министром Мерцем на полях саммита G7 - ApNews
Киев • УНН
Дональд Трамп проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в кулуарах саммита G7. Также, кроме личной встречи с премьер-министром Канады, запланирована двусторонняя встреча с привлечением помощников обоих лидеров.
Президент США Дональд Трамп сегодня намерен провести короткую встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в кулуарах саммита G7. Эта встреча не была официально анонсирована Белым домом. В настоящее время Трамп ведет переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни, а позже ожидается его короткая беседа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает ApNews передает УНН.
Ожидается, что президент США сегодня коротко встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем
Детали
Они добавили, что "планы встреч не были объявлены Белым домом".
В настоящее время, как сообщается, Трамп проводит переговоры с премьер-министром Канады Марком Карни, и они также проведут официальную встречу вместе со своими помощниками. Ожидается также, что позже 16 июня Трамп проведет короткую встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
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