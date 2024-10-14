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Трамп пропонує використовувати армію у день виборів в США

Київ • УНН

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Дональд Трамп заявив про можливість використання військових у день виборів проти "радикальних лівих божевільних". Експрезидент применшив загрози з боку своїх прихильників, звинувативши опонентів.

Трамп пропонує використовувати армію у день виборів в США

"У нас є хворі люди, радикальні ліві божевільні", - сказав кандидат  президенти від республіканців у своєму інтерв'ю у програмі Sunday Morning Futures. Він зазначив, що "з цим має бути дуже легко впоратися", маючи на увазі допомогу військових.

Пише УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв’ю з Марією Бартіромо Fox News, сказав, що "якщо це дійсно необхідно", військових слід викликати для "хворих людей, лівих божевільних". Це було відповіддю Трампа на питання щодо того, чи очікує він хаосу в день виборів в неділю.

Водночас експрезидент, прихильники якого штурмували Капітолій США 6 січня 2021 року, намагаючись перешкодити Конгресу підтвердити його поразку на виборах 2020 року, применшив будь-які погрози з боку своїх виборців.

Ні, я не думаю, що це походить від виборця Трампа

- сказав колишній президент, коли Бартиромо запитав його, чи очікує він хаосу в день виборів.

Нагадаємо

Озброєного чоловіка затримано поблизу мітингу Трампа в Каліфорнії.

Байден заявив про готовність США до переговорів з рф, Китаєм та КНДР для зменшення ядерної загрози14.10.24, 08:45 • 13620 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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