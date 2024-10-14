Трамп пропонує використовувати армію у день виборів в США
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про можливість використання військових у день виборів проти "радикальних лівих божевільних". Експрезидент применшив загрози з боку своїх прихильників, звинувативши опонентів.
"У нас є хворі люди, радикальні ліві божевільні", - сказав кандидат президенти від республіканців у своєму інтерв'ю у програмі Sunday Morning Futures. Він зазначив, що "з цим має бути дуже легко впоратися", маючи на увазі допомогу військових.
Пише УНН із посиланням на Рolitico.
Деталі
Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв’ю з Марією Бартіромо Fox News, сказав, що "якщо це дійсно необхідно", військових слід викликати для "хворих людей, лівих божевільних". Це було відповіддю Трампа на питання щодо того, чи очікує він хаосу в день виборів в неділю.
Водночас експрезидент, прихильники якого штурмували Капітолій США 6 січня 2021 року, намагаючись перешкодити Конгресу підтвердити його поразку на виборах 2020 року, применшив будь-які погрози з боку своїх виборців.
Ні, я не думаю, що це походить від виборця Трампа
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