Трамп пропонує використовувати армію у день виборів в США

"У нас є хворі люди, радикальні ліві божевільні", - сказав кандидат президенти від республіканців у своєму інтерв'ю у програмі Sunday Morning Futures. Він зазначив, що "з цим має бути дуже легко впоратися", маючи на увазі допомогу військових.

Пише УНН із посиланням на Рolitico.

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Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп в інтерв’ю з Марією Бартіромо Fox News, сказав, що "якщо це дійсно необхідно", військових слід викликати для "хворих людей, лівих божевільних". Це було відповіддю Трампа на питання щодо того, чи очікує він хаосу в день виборів в неділю.

Водночас експрезидент, прихильники якого штурмували Капітолій США 6 січня 2021 року, намагаючись перешкодити Конгресу підтвердити його поразку на виборах 2020 року, применшив будь-які погрози з боку своїх виборців.

Ні, я не думаю, що це походить від виборця Трампа