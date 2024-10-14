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Трамп предлагает использовать армию в день выборов в США

Трамп предлагает использовать армию в день выборов в США

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 11:46  •  1079 просмотра

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Дональд Трамп заявил о возможности использования военных в день выборов против «радикальных левых сумасшедших». Экс-президент преуменьшил угрозы со стороны своих сторонников, обвинив оппонентов.

«У нас есть больные люди, радикальные левые сумасшедшие», - сказал кандидат  президента от республиканцев в своем интервью в программе Sunday Morning Futures. Он отметил, что «с этим должно быть очень легко справиться», имея в виду помощь военных.

Пишет УНН со ссылкой на РоІітісо.

Детали

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью с Марией Бартиромо Fox News, сказал, что «если это действительно необходимо», военных следует вызвать для «больных людей, левых сумасшедших». Это было ответом Трампа на вопрос о том, ожидает ли он хаоса в день выборов в воскресенье.

В то же время экс-президент, сторонники которого штурмовали Капитолий США 6 января 2021 года, пытаясь помешать Конгрессу подтвердить его поражение на выборах 2020 года, преуменьшил любые угрозы со стороны своих избирателей.

Нет, я не думаю, что это исходит от избирателя Трампа

- сказал бывший президент, когда Бартиромо спросил его, ожидает ли он хаоса в день выборов.

Напомним,

Вооруженный мужчина задержан вблизи митинга Трампа в Калифорнии.

Байден заявил о готовности США к переговорам с рф, Китаем и КНДР для уменьшения ядерной угрозы14 октября 2024, 05:45 • 11384 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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