Трамп предлагает использовать армию в день выборов в США
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о возможности использования военных в день выборов против «радикальных левых сумасшедших». Экс-президент преуменьшил угрозы со стороны своих сторонников, обвинив оппонентов.
«У нас есть больные люди, радикальные левые сумасшедшие», - сказал кандидат президента от республиканцев в своем интервью в программе Sunday Morning Futures. Он отметил, что «с этим должно быть очень легко справиться», имея в виду помощь военных.
Пишет УНН со ссылкой на РоІітісо.
Детали
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью с Марией Бартиромо Fox News, сказал, что «если это действительно необходимо», военных следует вызвать для «больных людей, левых сумасшедших». Это было ответом Трампа на вопрос о том, ожидает ли он хаоса в день выборов в воскресенье.
В то же время экс-президент, сторонники которого штурмовали Капитолий США 6 января 2021 года, пытаясь помешать Конгрессу подтвердить его поражение на выборах 2020 года, преуменьшил любые угрозы со стороны своих избирателей.
Нет, я не думаю, что это исходит от избирателя Трампа
Напомним,
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