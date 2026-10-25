Трамп прагне зближення з путіним, а його політика може дати росії вирішальну перевагу у війні – Reuters

Президент США Дональд Трамп продовжує курс на зближення з російським диктатором володимиром путіним, попри війну проти України. Водночас політика Вашингтона викликає побоювання, що американський тиск на Київ може послабити українську обороноздатність і забезпечити росії вирішальну перевагу. Про це йдеться в матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає агентство, Трамп давно прагне покращити відносини з росією. Його підхід до путіна суперечить традиційним принципам американської зовнішньої політики, однак перегукується з прихильністю президента США до особистих контактів з авторитарними лідерами.

Одним із проявів такого підходу став тиск на Україну через удари по російській нафтовій інфраструктурі. За словами української сторони, американські представники навіть попереджали про можливе припинення обміну розвідувальними даними, якщо Київ продовжить атакувати російські НПЗ.

У Києві побоюються, що політика США посилить позиції росії

Колишня американська посадовиця Сурія Джаянті, яка працювала в енергетичному секторі України, висловила Reuters занепокоєння, що дії Вашингтона можуть мати значно ширші наслідки, ніж просто припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Зеленський розповів, чого конкретно Україна очікує від ймовірної тристоронньої зустрічі зі США та рф

За її оцінкою, американська політика може підірвати потенціал України та створити умови, за яких росія отримає вирішальну перевагу у війні.

Водночас Reuters звертає увагу на особливе ставлення Трампа до путіна. Американський президент неодноразово демонстрував готовність до зближення з кремлем, навіть коли це викликало занепокоєння серед союзників США.

Україна не погодиться на обмеження армії, а у 2027 році потребуватиме 115 млрд євро – Зеленський