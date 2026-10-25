Трамп стремится к сближению с Путиным, а его политика может дать России решающее преимущество в войне — Reuters

Президент США Дональд Трамп продолжает курс на сближение с российским диктатором владимиром путиным, несмотря на войну против Украины. В то же время политика Вашингтона вызывает опасения, что американское давление на Киев может ослабить обороноспособность Украины и обеспечить России решающее преимущество. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает агентство, Трамп давно стремится улучшить отношения с Россией. Его подход к путину противоречит традиционным принципам американской внешней политики, однако перекликается с приверженностью президента США личным контактам с авторитарными лидерами.

Одним из проявлений такого подхода стало давление на Украину из-за ударов по российской нефтяной инфраструктуре. По словам украинской стороны, американские представители даже предупреждали о возможном прекращении обмена разведданными, если Киев продолжит атаковать российские НПЗ.

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Бывшая американская чиновница Сурия Джаянти, работавшая в энергетическом секторе Украины, выразила Reuters обеспокоенность тем, что действия Вашингтона могут иметь гораздо более широкие последствия, чем просто прекращение ударов по энергетическим объектам.

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По её оценке, американская политика может подорвать потенциал Украины и создать условия, при которых Россия получит решающее преимущество в войне.

В то же время Reuters обращает внимание на особое отношение Трампа к путину. Американский президент неоднократно демонстрировал готовность к сближению с Кремлём, даже когда это вызывало обеспокоенность среди союзников США.

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