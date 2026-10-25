Зеленский рассказал, чего конкретно Украина ожидает от вероятной трехсторонней встречи с США и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каких конкретных результатов Киев ожидает от трехсторонних переговоров Украины, США и России в ноябре. Среди предложений — энергетическое перемирие, договоренности по Черному морю и зерну, обмен всех пленных или встреча лидеров государств. Об этом глава государства заявил в интервью Алле Мазур для "ТСН. Тижня", пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, американская сторона поинтересовалась, каких именно результатов Украина хочет достичь во время будущих переговоров. Президент объяснил, что завершить войну только на уровне технических групп вряд ли удастся.

Смотрите, окончание войны может быть в ноябре во время встречи технической группы? Без лидеров этого полностью не будет. Хорошо, если этого нет, тогда дайте энергетическое перемирие, море, зерно, обмен всех на всех или встречу лидеров — рассказал Зеленский.

Зеленский объяснил, как проверить готовность Путина к переговорам

Президент подчеркнул, что Украина не выдвигает ультиматумов Вашингтону, а предлагает конкретные шаги, которые могли бы продемонстрировать реальный прогресс в дипломатии.

Энергетика, зерно, люди — это конкретика, а встреча на уровне лидеров — это возможность иметь конкретику после нашей трехсторонней встречи — отметил он.

Зеленский также предположил, что согласие Путина на переговоры может оказаться политическим маневром, направленным на избежание обострения отношений с США накануне американских выборов.

По словам президента, уже в ноябре станет понятно, действительно ли российская сторона готова к договоренностям или ее заявления были лишь политическим трюком.

Зеленский рассказал подробности гуманитарной миссии в Олешках и предупредил о планах россиян