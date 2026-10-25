Зеленський розповів, чого конкретно Україна очікує від ймовірної тристоронньої зустрічі зі США та рф

Президент України Володимир Зеленський розповів, яких конкретних результатів Київ очікує від тристоронніх переговорів України, США та росії у листопаді. Серед пропозицій – енергетичне перемир'я, домовленості щодо Чорного моря та зерна, обмін усіх полонених або зустріч лідерів держав. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Аллі Мазур для "ТСН. Тижня", пише УНН.

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За словами Зеленського, американська сторона поцікавилася, яких саме результатів Україна хоче досягти під час майбутніх переговорів. Президент пояснив, що завершити війну лише на рівні технічних груп навряд чи вдасться.

Дивіться, закінчення війни може бути в листопаді під час зустрічі технічної групи? Без лідерів воно повністю не буде. Окей, якщо цього немає, тоді дайте енергетичне перемир'я, море, зерно, обмін всіх на всіх або зустріч лідерів – розповів Зеленський.

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Президент наголосив, що Україна не висуває ультиматумів Вашингтону, а пропонує конкретні кроки, які могли б продемонструвати реальний прогрес у дипломатії.

Енергетика, зерно, люди – це конкретика, а зустріч на рівні лідерів – це можливість мати конкретику після нашої тристоронньої зустрічі – зазначив він.

Зеленський також припустив, що згода путіна на переговори може виявитися політичним маневром, спрямованим на уникнення загострення відносин зі США напередодні американських виборів.

За словами президента, вже у листопаді стане зрозуміло, чи справді російська сторона готова до домовленостей, чи її заяви були лише політичним трюком.

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