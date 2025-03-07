Президент США не уточнював день, коли саме закінчить війну за 24 години - спецпредставник

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Трамп, говорячи про закінчення війни за 24 години, не уточнював, у який день це може статися. Про це Келлог сказав під час дискусії "Забезпечення майбутнього України", передає УНН.

Пам'ятаєте, президент сказав, що закінчить війну за 24 години?. Ми не сказали, якого дня, якого року - сказав Келлог.

Він зазначив, що діалог всіх сторін є ключем до результату завершення війни.

Доповнення

Раніше Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе закінчити війну за 24 години.

У грудні Трамп визнав, що закінчити війну, яку розпочала росія проти України складніше, ніж він припускав.

Вже у січні Трамп заявляв, що сподівається, що війну проти України вийде закінчити за шість місяців.

Нагадаємо

Наступного вівторка, 11 березня, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з питань нацбезпеки Майк Уолтц вирушать до Саудівської Аравії на переговори з Україною.

Президент України Володимир Зеленський наступного понеділка, 10 березня, планує відвідати Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом, після чого його команда залишиться в країні для роботи з американськими партнерами.