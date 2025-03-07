Президент США не уточнял день, когда именно закончится война за 24 часа - спецпредставитель
Киев • УНН
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог прокомментировал заявление о завершении войны за 24 часа, не указав конкретную дату. Трамп ранее изменил свою оценку с 24 часов на 6 месяцев для окончания войны.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Трамп, говоря о завершении войны за 24 часа, не уточнял, в какой день это может произойти. Об этом Келлог сказал во время дискуссии "Обеспечение будущего Украины", передает УНН.
Помните, президент сказал, что завершит войну за 24 часа? Мы не сказали, какого дня, какого года
Он отметил, что диалог всех сторон является ключом к результату завершения войны.
Дополнение
Ранее Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить войну за 24 часа.
В декабре Трамп признал, что завершить войну, которую начала россия против Украины, сложнее, чем он предполагал.
Уже в январе Трамп заявлял, что надеется, что войну против Украины удастся завершить за шесть месяцев.
Напоминаем
В следующий вторник, 11 марта, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию на переговоры с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский в следующий понедельник, 10 марта, планирует посетить Саудовскую Аравию для встречи с Наследным принцем, после чего его команда останется в стране для работы с американскими партнерами.