Трамп може й повинен зробити більше, щоб змусити путіна до переговорів - Зеленський

Президент України заявив, що США мають посилити тиск на росію, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів. За його словами, для цього потрібні спільні дії США та європейських країн. Про це Глава держави Володимир Зеленський повідомив журналістам під час відвідування Прилук, передає УНН.

Але є й інший шлях ведення переговорів - спосіб змусити путіна сісти за стіл переговорів. Він цього не хоче; гадаю, йому навіть подобається нинішня ситуація, адже якби він хотів домовлятися, йому довелося б діяти навпаки - шукати шляхи до деескалації. Натомість він мислить інакше. Розумієте, він прагне, я маю на увазі, він прагне максимально можливої ​​ескалації. Саме тому нам потрібно діяти спільно

Президент також пов’язав необхідність посилення тиску з великими втратами. Він закликав докладати більше зусиль, щоб зменшити їхню кількість і зупинити війну.

Європейці самі по собі не можуть змусити його до цього кроку. Тобто вони можуть нам допомогти, і це підштовхне його до переговорів, але американці здатні на більше. Я вважаю, що президент Трамп може зробити більше і, відверто кажучи, повинен це зробити, зважаючи на величезні втрати. Якщо вже ми заговорили про втрати, то маємо докласти більше зусиль, щоб зменшити їхню кількість і зупинити це