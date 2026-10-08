Трамп может и должен сделать больше, чтобы заставить путина пойти на переговоры — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что США и Европа должны совместно заставить путина сесть за стол переговоров. Он призвал остановить войну.
Президент Украины заявил, что США должны усилить давление на россию, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров. По его словам, для этого необходимы совместные действия США и европейских стран. Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил журналистам во время посещения Прилук, передает УНН.
Но есть и другой путь ведения переговоров — способ заставить путина сесть за стол переговоров. Он этого не хочет; думаю, ему даже нравится нынешняя ситуация, ведь если бы он хотел договариваться, ему пришлось бы действовать наоборот — искать пути к деэскалации. Вместо этого он мыслит иначе. Понимаете, он стремится, я имею в виду, он стремится к максимально возможной эскалации. Именно поэтому нам нужно действовать совместно
Президент также связал необходимость усиления давления с большими потерями. Он призвал прилагать больше усилий, чтобы уменьшить их количество и остановить войну.
Европейцы сами по себе не могут заставить его сделать этот шаг. То есть они могут нам помочь, и это подтолкнет его к переговорам, но американцы способны на большее. Я считаю, что президент Трамп может сделать больше и, откровенно говоря, должен это сделать, учитывая огромные потери. Раз уж мы заговорили о потерях, то должны приложить больше усилий, чтобы уменьшить их количество и остановить это
Напомним
Количество погибших в результате удара россиян по Прилукам возросло до 18, среди них 4 ребенка.