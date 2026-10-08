Трамп может и должен сделать больше, чтобы заставить путина пойти на переговоры — Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что США должны усилить давление на россию, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров. По его словам, для этого необходимы совместные действия США и европейских стран. Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил журналистам во время посещения Прилук, передает УНН.

Но есть и другой путь ведения переговоров — способ заставить путина сесть за стол переговоров. Он этого не хочет; думаю, ему даже нравится нынешняя ситуация, ведь если бы он хотел договариваться, ему пришлось бы действовать наоборот — искать пути к деэскалации. Вместо этого он мыслит иначе. Понимаете, он стремится, я имею в виду, он стремится к максимально возможной эскалации. Именно поэтому нам нужно действовать совместно — подчеркнул Зеленский.

Президент также связал необходимость усиления давления с большими потерями. Он призвал прилагать больше усилий, чтобы уменьшить их количество и остановить войну.

Европейцы сами по себе не могут заставить его сделать этот шаг. То есть они могут нам помочь, и это подтолкнет его к переговорам, но американцы способны на большее. Я считаю, что президент Трамп может сделать больше и, откровенно говоря, должен это сделать, учитывая огромные потери. Раз уж мы заговорили о потерях, то должны приложить больше усилий, чтобы уменьшить их количество и остановить это — заявил Зеленский.

Напомним

Количество погибших в результате удара россиян по Прилукам возросло до 18, среди них 4 ребенка.