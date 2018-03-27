Тенісистка Кіченок пробилася до чвертьфіналу турніру в Майамі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Представниця українського тенісу Людмила Кіченок в дуеті з Аллою Кудрявцевою з Росії здобула ще одну перемогу в парній сітці престижних змагань в Майамі, інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
На цей раз дует на чолі з Кіченок розібралася в двох сетах із 8-ми сіяними Клепач/Санчес — 6:4, 7:5. На рахунку Кіченок та Кудрявцевої три брейки (програли один свій гейм).
У чвертьфіналі на Кіченок/Кудрявцеву очікує протистояння з лідерами посіву — російською парою Олена Весніна/Катерина Макарова.
Примітно, що не змогли потрапити в 1/4 фіналу Леся Цуренко (разом з Тетяною Марією з Німеччини програли дуету Схюрс/Мертенс — 4:6, 2:6) і Катерина Бондаренко (в парі з сербкою Олександрою Круніч поступилася другим сіяним сестрам Чань — 6:3, 1:6, 7:10).