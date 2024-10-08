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Таємні зустрічі Думи і Писаренка: в АРМА наполягають, що потрапити в їх офіс можна лише через центральний вхід

Таємні зустрічі Думи і Писаренка: в АРМА наполягають, що потрапити в їх офіс можна лише через центральний вхід

Київ • УНН

 • 130097 перегляди

АРМА стверджує, що вхід до їх офісу можливий лише через центральний вхід з реєстрацією. Агентство заперечує візити екснардепа Писаренка, але експерти сумніваються в політичній незалежності АРМА.

В Агентстві з розшуку і менеджменту активів продовжують відхрещуватись від візитів екснардепа Валерія Писаренка і запевняють, що зайти в їхній офіс можна лише через центральний вхід і виключно з пред’явленням документа, що посвідчує особу, пише УНН з посиланням на отриману від АРМА відповідь на запит.

Деталі

Нещодавно стало відомо про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією поінформованих джерел УНН, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візитів нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко. Серед таких активів опинився, наприклад, столичний ТРЦ "Гулівер".

Відразу після публікації цього матеріалу в АРМА поспішили відмежуватися від цих візитів. Заявили, що у журналі відвідувачів з прізвищем і ім’ям Валерій Писаренко немає, а Олена Дума взагалі "не знайома" з екснардепом.

Однак, забули вказати, що в їхній головний офіс можна увійти ще через чотири "чорні" входи та залізти через вікно по двох пожежних драбинах, на яких немає журналів відвідувань та охорони.

УНН звернувся з повторним запитом до АРМА з проханням уточнити, чи на всіх входах в їхній офіс є охорона та журнал відвідувань.

У відповідь на це в агентстві запевнили, що пропуск до їхніх приміщень здійснюється відповідно до інструкції, згідно з якою "вхід до об'єкта охорони" здійснюється з пред’явленням документа, який посвідчує особу.

З огляду на зазначене, повідомляємо, що вхід відвідувачів до приміщення АРМА здійснюється лише через центральний вхід з пред’явленням паспорта громадянина України та відповідною реєстрацією у журналі

- йдеться у відповіді агентства.

В АРМА ще раз поспішили наголосити, що у журналі немає запису про відвідування їхнього офісу Валерієм Писаренком.

Така реакція від АРМА була досить очікуваною, однак ні для кого не є секретом, як "VIP гості" відвідують будь-який державний орган без відміток у журналі і не через центральний вхід.

Експерти у коментарях УНН висловили сумнів щодо політичної незалежності АРМА і зазначають, що агентство може працювати в інтересах тих, хто контролює його очільницю Олену Думу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
yuliia-tymoshenkoЮлія Тимошенко
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