Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

В Агентстве по розыску и менеджменту активов продолжают открещиваться от визитов экс-нардепа Валерия Писаренко и уверяют, что зайти в их офис можно только через центральный вход и исключительно с предъявлением документа, удостоверяющего личность, пишет УНН со ссылкой на полученный от АРМА ответ на запрос.

Детали

Недавно стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визитов якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ «Гулливер».

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще «не знакома» с экс-нардепом.

Однако, забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре «черных» входа и залезть через окно по двум пожарным лестницам, на которых нет журналов посещений и охраны.

УНН обратился с повторным запросом в АРМА с просьбой уточнить, на всех ли входах в их офис есть охрана и журнал посещений.

В ответ на это в агентстве заверили, что пропуск в их помещения осуществляется в соответствии с инструкцией, согласно которой «вход на объект охраны» осуществляется с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

Учитывая указанное, сообщаем, что вход посетителей в помещение АРМА осуществляется только через центральный вход с предъявлением паспорта гражданина Украины и соответствующей регистрацией в журнале - говорится в ответе агентства.

В АРМА еще раз поспешили подчеркнуть, что в журнале нет записи о посещении их офиса Валерием Писаренко.

Такая реакция от АРМА была достаточно ожидаемой, однако ни для кого не секрет, как «VIP гости» посещают любой государственный орган без отметок в журнале и не через центральный вход.

Эксперты в комментариях УНН выразили сомнение в политической независимости АРМА и отмечают, что агентство может работать в интересах тех, кто контролирует его руководительницу Елену Думу.