Ситуація в енергосистемі стабільна, через обстріли і негоду знеструмлення у 8 областях - Міненерго

Ситуація в енергосистемі залишається стабільною. За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 6 областях, через негоду - у двох областях. Про це повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.

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"Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте пошкодження, що завдаються атаками ворога, ускладнюють її роботу", - вказали у Міненерго.

І закликали українців продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію у пікові години.

Наслідки обстрілів

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях", - повідомили у Міноборони.

У Запорізькій області внаслідок падіння уламків БПЛА на підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишились 1212 абонентів.

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

У Донецькій області через бойові дії вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Погодні умови

Внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 45 населених пунктів у Хмельницькій області та 11 населених пунктів у Чернівецькій області.

Надзвичайні ситуації

Дніпропетровська область: під час огляду повітряної лінії автомобіль ремонтної бригади був уражений БПЛА, персонал не постраждав.

Знеструмлення

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 484 населених пункти.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 27 441 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,34 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.