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Ситуация в энергосистеме стабильная, из-за обстрелов и непогоды обесточивания в 8 областях - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме стабильная, из-за обстрелов и непогоды обесточивания в 8 областях - Минэнерго

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 07:05  •  8569 просмотра

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Минэнерго сообщает о стабильной ситуации в энергосистеме, несмотря на повреждения от атак. Из-за обстрелов и непогоды произошли обесточивания в 8 областях, но энергетики восстанавливают поставки.

Ситуация в энергосистеме остается стабильной. За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях, из-за непогоды - в двух областях. Об этом сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

«Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако повреждения, наносимые атаками врага, затрудняют ее работу», - указали в Минэнерго.

И призвали украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию в пиковые часы.

Последствия обстрелов

«За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях», - сообщили в Минобороны.

В Запорожской области в результате падения обломков БПЛА на подстанции выключалось оборудование, при этом обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения остались 1212 абонентов. 

В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.  

В Донецкой области из-за боевых действий выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались. 

Погодные условия

В результате неблагоприятных погодных условий обесточены 45 населенных пунктов в Хмельницкой области и 11 населенных пунктов в Черновицкой области.

Чрезвычайные ситуации

Днепропетровская область: во время осмотра воздушной линии автомобиль ремонтной бригады был поражен БПЛА, персонал не пострадал.

Обесточивание

На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 484 населенных пункта.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 27 441 потребителя, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,34 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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