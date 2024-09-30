Ситуация в энергосистеме стабильная, из-за обстрелов и непогоды обесточивания в 8 областях - Минэнерго
Киев • УНН
Минэнерго сообщает о стабильной ситуации в энергосистеме, несмотря на повреждения от атак. Из-за обстрелов и непогоды произошли обесточивания в 8 областях, но энергетики восстанавливают поставки.
Ситуация в энергосистеме остается стабильной. За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях, из-за непогоды - в двух областях. Об этом сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
«Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако повреждения, наносимые атаками врага, затрудняют ее работу», - указали в Минэнерго.
И призвали украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию в пиковые часы.
Последствия обстрелов
«За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях», - сообщили в Минобороны.
В Запорожской области в результате падения обломков БПЛА на подстанции выключалось оборудование, при этом обесточивались бытовые потребители. Всего без электроснабжения остались 1212 абонентов.
В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.
В Донецкой области из-за боевых действий выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались.
Погодные условия
В результате неблагоприятных погодных условий обесточены 45 населенных пунктов в Хмельницкой области и 11 населенных пунктов в Черновицкой области.
Чрезвычайные ситуации
Днепропетровская область: во время осмотра воздушной линии автомобиль ремонтной бригады был поражен БПЛА, персонал не пострадал.
Обесточивание
На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 484 населенных пункта.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 27 441 потребителя, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,34 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.