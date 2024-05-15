Ситуація в енергетиці: Україна залучила аварійну допомогу з трьох країн, обмеження для промисловості застосовуватимуться впродовж доби
Київ • УНН
Україна залучила аварійні поставки електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини через дефіцит потужностей після російських обстрілів. Обмеження на споживання електроенергії для промисловості будуть застосовуватися протягом дня, щоб уникнути відключень.
На запит України сьогодні було надано аварійні поставки електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Сьогодні обмеження потужності для промисловості будуть застосовуватися впродовж доби. У вечірні години також можлива нестача електроенергії. Аби уникнути аварійних відключень, українців закликають економно споживати електрику. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міненерго.
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Як повідомляється, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.
Сьогодні, як повідомляється, на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і впродовж доби. На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 23 692 МВт*год.
Сьогодні обмеження потужності для промисловості будуть застосовуватися впродовж доби, вказали у відомстві.
Вчора ввечері в усіх регіонах України було запроваджено аварійні відключення світла через значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак. Сьогодні зранку також застосовувалися аварійні відключення. У вечірні години також можлива нестача електроенергії.
Галущенко про ситуацію в енергосистемі: влітку буде складна ситуація12.05.24, 18:12 • 47057 переглядiв
Аби уникнути аварійних відключень, відомство просить споживачів економно та відповідально споживати електроенергію. "Це важливо для балансування енергосистеми та уникнення подальших відключень", - вказали в Міненерго.
Важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00).
Промислових споживачів попросили переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.
Нагадаємо
Укренерго запровадив 14 травня з 21:00 до 24:00 контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.
Також у середу, 15 травня, з 6:40 до 09:00 години диспетчерський центр "Укренерго" застосував аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.