Ситуация в энергетике: Украина привлекла аварийную помощь из трех стран, ограничения для промышленности будут применяться в течение суток

На запрос Украины сегодня были предоставлены аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Сегодня ограничения мощности для промышленности будут применяться в течение суток. В вечерние часы также возможна нехватка электроэнергии. Чтобы избежать аварийных отключений, украинцев призывают экономно потреблять электричество. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Детали

Как сообщается, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии.

Сегодня, как сообщается, по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в течение суток. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 23 692 МВт*ч.

Сегодня ограничения мощности для промышленности будут применяться в течение суток, указали в ведомстве.

Вчера вечером во всех регионах Украины были введены аварийные отключения света из-за значительного дефицита мощностей в энергосистеме после российских атак. Сегодня утром также применялись аварийные отключения. В вечерние часы также возможна нехватка электроэнергии.

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Чтобы избежать аварийных отключений, ведомство просит потребителей экономно и ответственно потреблять электроэнергию. "Это важно для балансировки энергосистемы и избежания дальнейших отключений", - указали в Минэнерго.

Важно уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00).

Промышленных потребителей попросили пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Напомним

Укрэнерго ввел 14 мая с 21:00 до 24:00 контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.

Также в среду, 15 мая, с 6:40 до 09:00 часов диспетчерский центр "Укрэнерго" применил аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.