Ситуація на Донеччині: у Костянтинівці поранено місцевого, в трьох районах пошкодження через обстріли
Київ • УНН
російські обстріли пошкодили будинки та інфраструктуру в Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донецької області. У Костянтинівці поранено місцевого жителя, загалом за добу зафіксовано 17 обстрілів.
Через російські обстріли у Донецькій області пошкоджені будинки та інфраструктурні об'єкти у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. Окрім того, у Костянтинівці поранено місцевого жителя. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, передає УНН.
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За його інформацією, у Покровському районі є пошкодження через обстріли. У Кураховому пошкоджено інфраструктурний об'єкт і приватний будинок. 6 будинків пошкоджено в Дачному, ще 1 — у Веселому Гаю. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено адмінбудівлю. Пошкоджені будинки у Гродівці і Миролюбівці.
Також зафіксовані пошкодження у Краматорському районі. У Закітному Лиманської громади зруйновано будинок. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і 2 промислові будівлі.
У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 13 приватних будинків і 3 промислові будівлі.
Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 720 людей, у тому числі 99 дітей
Також голова ОДА додав, що 17вересня росіяни було поранено 1 жителя Костянтинівки.
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