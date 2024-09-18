Киев • УНН
российские обстрелы повредили дома и инфраструктуру в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области. В Константиновке ранен местный житель, всего за сутки зафиксировано 17 обстрелов.
Из-за российских обстрелов в Донецкой области повреждены дома и инфраструктурные объекты в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах. Кроме того, в Константиновке ранен местный житель. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
По его информации, в Покровском районе есть повреждения из-за обстрелов. В Курахово поврежден инфраструктурный объект и частный дом. 6 домов повреждены в Дачном, еще 1 - в Веселой Роще. В Ровно Мирноградской громады повреждено админздание. Повреждены дома в Гродовке и Миролюбовке.
Также зафиксированы повреждения в Краматорском районе. В Закитном Лиманской громады разрушено здание. В Дружковке повреждено админздание и 2 промышленных здания.
В Часовоярской громаде Бахмутского района повреждены 13 частных домов и 3 промышленных здания.
Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 720 человек, в том числе 99 детей
Также председатель ОГА добавил, что 17 сентября россияне ранили 1 жителя Константиновки.
Напомним,
На оккупированной территории Луганской области - 80 новых очагов пожаров, в так называемой «лнр» введен режим чрезвычайной ситуации. За прошедшие сутки противник ударил из авиации вблизи Твердохлебово. В рф рекомендовали в школах области провести 218 пропагандистских мероприятий для молодежи.
У Кропивницькому внаслідок атаки рф є загиблий та поранена, пошкоджено будинки18 сентября 2024, 06:40 • 7734 просмотра