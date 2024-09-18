Вражеская атака на Кропивницкий повредила жилые дома и вызвала пожар. Есть один погибший, 90-летняя женщина получила легкие ранения, не нуждается в госпитализации, сообщил в среду в Telegram глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

В результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар. К сожалению, есть погибший. Легкие ранения получила 90-летняя женщина. Медики уже оказали ей помощь. В госпитализации не нуждается - написал Райкович.

Все соответствующие службы, по его словам, работают на месте.

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