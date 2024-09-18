У Кропивницькому внаслідок атаки рф є загиблий та поранена, пошкоджено будинки
Київ • УНН
Ворожа атака на Кропивницький пошкодила житлові будинки та спричинила пожежу. Є один загиблий, 90-річна жінка отримала легкі поранення, не потребує госпіталізації.
Ворожа атака на Кропивницький пошкодила житлові будинки та спричинила пожежу. Є один загиблий, 90-річна жінка отримала легкі поранення, не потребує госпіталізації, повідомив у середу у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. На жаль, є загиблий. Легкі поранення отримала 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації не потребує
Усі відповідні служби, з його слів, працюють на місці.
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