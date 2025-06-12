Сибіга обговорив з Каллас у Римі новини фронту, мирні зусилля та потреби України
Київ • УНН
Сибіга у Римі зустрівся зі своєю колегою по ЄС Каєю Каллас. Обговорили новини з фронту війни, мирні зусилля України та Заходу, а також першочергові потреби Києва на тлі повномасштабної війни. Україна подякувала ЄС за постійну підтримку.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Римі з верховною представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Обговорили новини з фронту війни, мирні зусилля України та Заходу, а також першочергові потреби Києва на тлі повномасштабної війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС України.
Я вдячний ЄС, і зокрема високій представниці, за їхню принципову та непохитну підтримку. Україна готова до повного припинення вогню і використовує всі можливості для досягнення миру. На жаль, Росія продовжує гальмувати мирні зусилля і натомість посилює терор проти цивільних жителів
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Голови зовнішньополітичних відомств України та ЄС скоординували кроки для збільшення тиску на москву, включаючи 18-й пакет санкцій ЄС, а також для посилення підтримки України, включаючи 2 мільйони артилерійських снарядів.
Обговорили під час зустрічі також гуманітарні заходи зі зміцнення довіри та кроки зі сприяння поверненню примусово депортованих українських дітей.
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