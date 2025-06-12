Сибіга обговорив з Каллас у Римі новини фронту, мирні зусилля та потреби України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Римі з верховною представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Обговорили новини з фронту війни, мирні зусилля України та Заходу, а також першочергові потреби Києва на тлі повномасштабної війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС України.

Я вдячний ЄС, і зокрема високій представниці, за їхню принципову та непохитну підтримку. Україна готова до повного припинення вогню і використовує всі можливості для досягнення миру. На жаль, Росія продовжує гальмувати мирні зусилля і натомість посилює терор проти цивільних жителів - зазначив Сибіга.

Деталі

Голови зовнішньополітичних відомств України та ЄС скоординували кроки для збільшення тиску на москву, включаючи 18-й пакет санкцій ЄС, а також для посилення підтримки України, включаючи 2 мільйони артилерійських снарядів.

Обговорили під час зустрічі також гуманітарні заходи зі зміцнення довіри та кроки зі сприяння поверненню примусово депортованих українських дітей.

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Я з нетерпінням чекаю на участь у майбутньому засіданні Ради ЄС у закордонних справах, щоб продовжити наш діалог – додав глава МЗС України.

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Нагадаємо

Головний дипломат Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Європа розглядає загрозу з боку Китаю та росії як "найбільший виклик світові".