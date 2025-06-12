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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига обсудил с Каллас в Риме новости фронта, мирные усилия и потребности Украины

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Сибига в Риме встретился со своей коллегой по ЕС Каей Каллас. Обсудили новости с фронта войны, мирные усилия Украины и Запада, а также первоочередные потребности Киева на фоне полномасштабной войны. Украина поблагодарила ЕС за постоянную поддержку.

Сибига обсудил с Каллас в Риме новости фронта, мирные усилия и потребности Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Риме с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Обсудили новости с фронта войны, мирные усилия Украины и Запада, а также первоочередные потребности Киева на фоне полномасштабной войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Украины.

Я благодарен ЕС, и в частности высокой представительнице, за их принципиальную и непоколебимую поддержку. Украина готова к полному прекращению огня и использует все возможности для достижения мира. К сожалению, Россия продолжает тормозить мирные усилия и вместо этого усиливает террор против гражданских жителей

- отметил Сибига.

Детали

Главы внешнеполитических ведомств Украины и ЕС скоординировали шаги для увеличения давления на москву, включая 18-й пакет санкций ЕС, а также для усиления поддержки Украины, включая 2 миллиона артиллерийских снарядов.

Обсудили во время встречи также гуманитарные меры по укреплению доверия и шаги по содействию возвращению принудительно депортированных украинских детей.

Самый сильный за год, но недостаточный для эффекта: эксперт о 18-м санкционном пакете ЕС против россии11.06.25, 16:55 • 1792 просмотра

Я с нетерпением жду участия в будущем заседании Совета ЕС по иностранным делам, чтобы продолжить наш диалог

– добавил глава МИД Украины.

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень10.06.25, 17:41 • 62796 просмотров

Напомним

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Европа рассматривает угрозу со стороны Китая и россии как "самый большой вызов миру". 

Лилия Набока

Лилия Набока

политика
Кайя Каллас
Министерство иностранных дел Украины
Европейский Союз
Китай
Украина
Tesla
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