Сибига обсудил с Каллас в Риме новости фронта, мирные усилия и потребности Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Риме с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Обсудили новости с фронта войны, мирные усилия Украины и Запада, а также первоочередные потребности Киева на фоне полномасштабной войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Украины.

Я благодарен ЕС, и в частности высокой представительнице, за их принципиальную и непоколебимую поддержку. Украина готова к полному прекращению огня и использует все возможности для достижения мира. К сожалению, Россия продолжает тормозить мирные усилия и вместо этого усиливает террор против гражданских жителей - отметил Сибига.

Детали

Главы внешнеполитических ведомств Украины и ЕС скоординировали шаги для увеличения давления на москву, включая 18-й пакет санкций ЕС, а также для усиления поддержки Украины, включая 2 миллиона артиллерийских снарядов.

Обсудили во время встречи также гуманитарные меры по укреплению доверия и шаги по содействию возвращению принудительно депортированных украинских детей.

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Я с нетерпением жду участия в будущем заседании Совета ЕС по иностранным делам, чтобы продолжить наш диалог – добавил глава МИД Украины.

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Напомним

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Европа рассматривает угрозу со стороны Китая и россии как "самый большой вызов миру".