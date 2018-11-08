Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у четвер зранку впали в ціні до 72,01 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,08%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна збільшила видобуток нафти
При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,73 долара за барель, додавши 0,10%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які відображатимуться на споживчій інфляції в Україні наступного року.