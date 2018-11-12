Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у понеділок зранку зросли в ціні до 71,29 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,58%.
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При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 60,78 долара за барель, додавши 0,98%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.