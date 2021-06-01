Суперник збірної України на Євро-2020 втратив перемогу у спарингу

Деталі

Підопічні Ігора Ангеловського в рамках підготовки до Євро-2020 в Скоп'є на стадіоні "Тоше Проескі" в товариському поєдинку зіграли зі Словенією. Македонці завершили матч унічию, пропустивши м'яч у відповідь на сьомій компенсованій хвилині. За македонців відзначився Елмас.

Склад Північної Македонії: Дмитрієвський, Бейтулай (Рістевський, 70), Велковський, Муслім, Рістовський, Ніколов (Костадінов, 58), Адемі (Чурлінов, 82), Аліоскі, Елмас (Хасані, 82), Трайковський (Трічковський, 58), Пандєв (Аврамовський, 70).

Доповнення

Свій наступний товариський матч збірна Північної Македонії проведе 4 червня з командою Казахстану, яка є суперником України у відборі ЧС-2022.