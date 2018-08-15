Сумщина: для маленьких футболістів будують 10 футбольних полів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Сумській області триває будівництво семи нових футбольних міні-полів. Про це УНН повідомили у Сумській ОДА.
"Розпочато будівництво семи футбольних полів зі штучним покриттям", - розповіли в ОДА.
При цьому, в облдержадміністрації уточнили, що до кінця року на території області з'явиться загалом 10 нових футбольних міні-полів: с. Козацьке, с. Береза, м. Охтирка (3), м. Тростянець, смт Краснопілля, м. Дружба, м. Кролевець, с. Малий Самбір.
Нагадаємо, на Буковині триває будівництво 8 нових міні-полів для футболу.
На Житомирщині - 31–го, на Черкащині – 8-ми, на Тернопільщині – 10-ти, на Рівненщині – 7-ми, тощо.
Загалом, у Федерації футболу України планують, що цієї осені в Україні загалом розпочнуть роботу 500 нових футбольних міні-полів.
"На всіх цих майданчиках у всіх регіонах України в майбутньому будуть проходити регулярні турніри серед найменших футболістів“, — розповів перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.