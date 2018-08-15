Сумщина: для маленьких футболистов строят 10 футбольных полей

"Начато строительство семи футбольных полей с искусственным покрытием", - рассказали в ОГА.

При этом в облгосадминистрации уточнили, что до конца года на территории области появится всего 10 новых футбольных мини-полей с. Казацкое, с. Береза., г. Ахтырка (3), г. Тростянец, пгт. Краснополье, г. Дружбы, г. Кролевец, с. Малый Самбор.

Напомним, на Буковине продолжается строительство 8 новых мини-полей для футбола.

В Житомирской области - 31-го, в Черкасской - 8-ми, на Тернопольщине - 10-ти, в Ровенской - 7-ми и тому подобное.

В общем, в Федерации футбола Украины планируют, что этой осенью в Украине в целом начнут работу 500 новых футбольных мини-полей.

"На всех этих площадках во всех регионах Украины в будущем будут проходить регулярные турниры среди самых футболистов", - рассказал первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.