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Суддя заблокував новий закон Каліфорнії про штучний інтелект у справі про фейк Камали Гарріс

Суддя заблокував новий закон Каліфорнії про штучний інтелект у справі про фейк Камали Гарріс

Київ • УНН

 • 15112 перегляди

Федеральний суддя заблокував новий закон Каліфорнії про ШІ, який міг змусити видалити діпфейк Камали Гарріс. Автор діпфейку подав позов, стверджуючи, що це сатира, захищена Першою поправкою.

Федеральний суддя заблокував один з нових законів Каліфорнії про ШІ. Раніше передбачалось, що відповідний закон може змусити Ілона Маска знищити штучний діпфейк віцепрезидента Камали Гарріс, який він розмістив (і спровокував невелику онлайн-битву між ними).

Пише УНН із посиланням на TechCrunch.

Федеральний суддя заблокував один із нових законів Каліфорнії про ШІ в середу, менш ніж через два тижні після того, як його підписав губернатор Гевін Ньюсом.

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Невдовзі після підписання AB 2839 Ньюсом припустив, що його можна використати, щоб змусити Ілона Маска знищити штучний діпфейк віцепрезидента Камали Гарріс, однак суддя Каліфорнії щойно постановив, що штат не може примушувати людей видаляти передвиборчі фейки, принаймні поки що.

Справжній автор діпфейка віцепрезидента Камали Гарріс, користувач X на ім'я Крістофер Колс, подав позов до суду, щоб заблокувати новий закон Каліфорнії як неконституційний.

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Адвокат Колса написав у скарзі, що підробка Камали Гарріс - це сатира, яка повинна бути захищена Першою поправкою.

Нагадаємо

Маск поділився змонтованим відео, що імітує голос Гарріс. Це викликає побоювання щодо впливу ШІ на вибори.

Верховний суд Бразилії остаточно підтримав блокування X Маска в країні.

Трамп закликав до відставки та імпічменту Гарріс01.10.24, 04:57 • 20426 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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