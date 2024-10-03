Судья заблокировал новый закон Калифорнии об искусственном интеллекте по делу о фейке Камалы Харрис

Федеральный судья заблокировал один из новых законов Калифорнии об ИИ. Ранее предполагалось, что соответствующий закон может заставить Илона Маска уничтожить искусственный дипфейк вице-президента Камалы Харрис, который он разместил (и спровоцировал небольшую онлайн-битву между ними). Пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Федеральный судья заблокировал один из новых законов Калифорнии об ИИ в среду, менее чем через две недели после того, как его подписал губернатор Гэвин Ньюсом. Вскоре после подписания AB 2839 Ньюсом предположил, что его можно использовать, чтобы заставить Илона Маска уничтожить искусственный дипфейк вице-президента Камалы Харрис, однако судья Калифорнии только что постановил, что штат не может заставлять людей удалять предвыборные фейки, по крайней мере пока.

Настоящий автор дипфейка вице-президента Камалы Харрис, пользователь X по имени Кристофер Колс, подал иск в суд, чтобы заблокировать новый закон Калифорнии как неконституционный. Адвокат Колса написал в жалобе, что подделка Камалы Харрис - это сатира, которая должна быть защищена Первой поправкой.

Напомним,

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