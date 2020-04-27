Суд відпустив на поруки мера Покрова Шаповала
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Суд відпустив на поруки мера міста Покров Олександра Шаповала, якого підозрюють у розкраданні державних коштів. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Відбили Сашу. Ні арешту, ні застави. Випустили із залу суду під поручительство моє й інших мерів", - написав Філатов.
Нагадаємо, поліція Дніпропетровської області викрила мера та посадовців міської ради одного з міст області у розкраданні понад мільйона гривень бюджетних коштів.