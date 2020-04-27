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Суд відпустив на поруки мера Покрова Шаповала

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Суд відпустив на поруки мера міста Покров Олександра Шаповала, якого підозрюють у розкраданні державних коштів. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Відбили Сашу. Ні арешту, ні застави. Випустили із залу суду під поручительство моє й інших мерів", - написав Філатов.

Нагадаємо, поліція Дніпропетровської області викрила мера та посадовців міської ради одного з міст області у розкраданні понад мільйона гривень бюджетних коштів.

Українські Національні Новини

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