Поліція викрила на розкраданні коштів мера та чиновників одного з міст Дніпропетровської області
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Поліція Дніпропетровської області викрила мера та посадовців міської ради одного з міст області у розкраданні понад мільйона гривень бюджетних коштів, пише УНН з посиланням на повідомлення Національної поліції.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з прокуратурою області викрили групу посадових осіб міської ради, які налагодили “схему” розкрадання бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт.
“Правоохоронці зібрали докази причетності до протиправної діяльності міського голови, керівника та головного спеціаліста управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету однієї з міських рад області. Також до цієї схеми були залучені двоє місцевих мешканців”, — вказано у повідомленні.
Встановлено, що підконтрольними комерційними структурами укладалися договори на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти міста. В подальшому посадовці затверджували своїм підписом документи, до яких заздалегідь вносили недостовірні відомості щодо об’ємів та якості виконаних робіт. Ці документи були підставою для перерахування коштів на рахунки комерційних структур. Легалізували одержані кошти через товариства з ознаками фіктивності.
“На даний час встановлено, що внаслідок протиправної діяльності завдано збитків на суму понад 1,3 мільйони гривень. Крім того, було встановлено факти одержання посадовими особами міської ради „відкатів“ за перерахування бюджетних коштів за виконані роботи”, — додали у поліції.
У п’ятницю, 24 квітня, міському голові, двом посадовцям міської ради та двом фізичним особами повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України — ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366.
Проводиться понад 30 санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних, у їх транспортних засобах та в інших осіб, задіяних у злочинній схемі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.