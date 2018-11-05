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Суд у справі Попова за понад три роки лише приступив до допиту свідків

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва у кримінальному провадженні щодо колишнього голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова перейшов до допиту свідків. Уже близько 35 осіб надали свої свідчення. Про це розповів УНН адвокат Попова Микола Карнаух.

“Із 82 потерпілих не допитали 19. Було прийнято рішення перейти до стадії допиту свідків, яких десь близько 400. І поряд з цим викликати потерпілих. Вже допитали близько 35 свідків, але жоден потерпілий так і не з’явився. Тобто ми перебуваємо на стадії початку допиту свідків”, — сказав адвокат.

За словами Карнауха, наступне засідання у справі Попова заплановане на 27 листопада.

Нагадаємо, суд приступив до розгляду по суті кримінального провадження щодо Попова ще 23 березня 2015 року.

Генеральна прокуратура України інкримінує екс-голові КМДА Олександру Попову пособництво правоохоронцям під час розгону Євромайдану у 2013 році.

Зокрема, його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ст.340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, яке було вчинено службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства) та ч.5 ст.27, ч.3 ст.365 КК України (пособництво у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, які спричинили тяжкі наслідки).

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