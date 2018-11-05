Суд по делу Попова за более чем три года только приступил к допросу свидетелей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова перешел к допросу свидетелей. Уже около 35 человек дали свои показания. Об этом рассказал УНН адвокат Попова Николай Карнаух.
“Из 82 пострадавших не допросили 19. Было принято решение перейти к стадии допроса свидетелей, которых где-то около 400. И наряду с этим вызвать потерпевших. Уже допросили около 35 свидетелей, но ни один пострадавший так и не появился. То есть мы находимся на стадии начала допроса свидетелей”, — сказал адвокат.
По словам Карнауха, следующее заседание по делу Попова запланировано на 27 ноября.
Напомним, суд приступил к рассмотрению по существу уголовного производства в отношении Попова еще 23 марта 2015 года.
Генеральная прокуратура Украины инкриминирует экс-главе КГГА Александру Попову пособничество правоохранителям во время разгона Евромайдана в 2013 году.
В частности, его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ст.340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, которое было совершено должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия) и ч.5 ст.27, ч.3 ст.365 УК Украины (пособничество в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, которые повлекли тяжкие последствия).