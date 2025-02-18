Стефанішина про угоду з США щодо рідкоземельних металів: "Очікуємо, що вона буде підписаною"

Україна "не відхилила" запропоновану США угоду щодо рідкоземельних металів. Київ очікує, що вона буде підписаною. Про це завила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина журналістам, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Стефанішина заявила, що Україна "не відхилила" запропоновану США угоду щодо критичних корисних копалин, яка залишається на стадії обговорення.

"Ми очікуємо, що вона буде підписаною", - сказала Стефанішина.

Стефанішину також запитали про потенційні гарантії безпеки для України та розміщення європейських військ у складі військового контингенту, а також про її думки про вчорашній паризький саміт.

Вона зазначила, що президент України Володимир Зеленський провів "тривалу телефонну розмову" з приймаючою стороною, президентом Франції Еммануелем Макроном, і сказала, що питання гарантій і розміщення залишається в "активному обговоренні".

"Ми уважно стежимо за розвитком подій з боку США, але я впевнена, що Європейський Союз, хоч і вагається в багатьох питаннях, буде достатньо сильним, щоб допомогти Україні перемогти", — розповіла Стефанішина.

Зеленський заявив, що є просування в питанні військового контингенту

Вона також підкреслила, що Україна "не перебуває в процесі переговорів про угоду", визнаючи "процеси", запроваджені новою адміністрацією США.

Доповнення

Журналіст The Washington Post Джош Рогін повідомляв, що делегація Конгресу США в Мюнхені хотіла, щоб Президент України Володимир Зеленський підписав документ, який надавав би США права на 50% майбутніх мінеральних ресурсів України, але він відмовився.

NBC News повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні надати їм 50% рідкісноземельних мінералів України, зазначивши, що американські війська можуть бути розгорнуті для гарантування безпеки у зв'язку з видобутком корисних копалин, якщо буде укладено мирну угоду з росією.

Зеленський заявляв раніше, що підтримує стратегічне партнерство зі США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.

17 лютого Зеленський повідомляв, що в угоді зі США щодо рідкоземельних металів мають бути гарантії безпеки. Україна зацікавлена підписати її з Америкою.

Видання Тhe Telegraph заявило, що запропонована США угода про доступ до природних ресурсів України передбачає контроль Вашингтона над мінеральними та нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою.