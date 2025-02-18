Стефанішина про угоду з США щодо рідкоземельних металів: "Очікуємо, що вона буде підписаною"
Київ • УНН
Україна очікує підписання угоди зі США щодо критичних корисних копалин, яка залишається на стадії обговорення. Питання гарантій безпеки та розміщення військ також активно обговорюється.
Україна "не відхилила" запропоновану США угоду щодо рідкоземельних металів. Київ очікує, що вона буде підписаною. Про це завила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина журналістам, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Стефанішина заявила, що Україна "не відхилила" запропоновану США угоду щодо критичних корисних копалин, яка залишається на стадії обговорення.
"Ми очікуємо, що вона буде підписаною", - сказала Стефанішина.
Стефанішину також запитали про потенційні гарантії безпеки для України та розміщення європейських військ у складі військового контингенту, а також про її думки про вчорашній паризький саміт.
Вона зазначила, що президент України Володимир Зеленський провів "тривалу телефонну розмову" з приймаючою стороною, президентом Франції Еммануелем Макроном, і сказала, що питання гарантій і розміщення залишається в "активному обговоренні".
"Ми уважно стежимо за розвитком подій з боку США, але я впевнена, що Європейський Союз, хоч і вагається в багатьох питаннях, буде достатньо сильним, щоб допомогти Україні перемогти", — розповіла Стефанішина.
Зеленський заявив, що є просування в питанні військового контингенту17.02.25, 16:36 • 27947 переглядiв
Вона також підкреслила, що Україна "не перебуває в процесі переговорів про угоду", визнаючи "процеси", запроваджені новою адміністрацією США.
Доповнення
Журналіст The Washington Post Джош Рогін повідомляв, що делегація Конгресу США в Мюнхені хотіла, щоб Президент України Володимир Зеленський підписав документ, який надавав би США права на 50% майбутніх мінеральних ресурсів України, але він відмовився.
NBC News повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні надати їм 50% рідкісноземельних мінералів України, зазначивши, що американські війська можуть бути розгорнуті для гарантування безпеки у зв'язку з видобутком корисних копалин, якщо буде укладено мирну угоду з росією.
Зеленський заявляв раніше, що підтримує стратегічне партнерство зі США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.
17 лютого Зеленський повідомляв, що в угоді зі США щодо рідкоземельних металів мають бути гарантії безпеки. Україна зацікавлена підписати її з Америкою.
Видання Тhe Telegraph заявило, що запропонована США угода про доступ до природних ресурсів України передбачає контроль Вашингтона над мінеральними та нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою.