Стефанішина про угоду з США щодо рідкоземельних металів: "Очікуємо, що вона буде підписаною"

uk
05:23 • 25293 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125042 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184140 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148466 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139718 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117786 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108269 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103024 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143442 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134931 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 50171 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 61171 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 49966 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 57603 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 57990 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 143442 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 142421 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 276249 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 305075 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 240905 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 16913 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 60032 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111970 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134931 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117219 перегляди
Актуальне
Стефанішина про угоду з США щодо рідкоземельних металів: "Очікуємо, що вона буде підписаною"

Стефанішина про угоду з США щодо рідкоземельних металів: "Очікуємо, що вона буде підписаною"

Київ • УНН

 • 22718 перегляди

Україна очікує підписання угоди зі США щодо критичних корисних копалин, яка залишається на стадії обговорення. Питання гарантій безпеки та розміщення військ також активно обговорюється.

Україна "не відхилила" запропоновану США угоду щодо рідкоземельних металів. Київ очікує, що вона буде підписаною. Про це завила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина журналістам, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Стефанішина заявила, що Україна "не відхилила" запропоновану США угоду щодо критичних корисних копалин, яка залишається на стадії обговорення.

"Ми очікуємо, що вона буде підписаною", - сказала Стефанішина.

Стефанішину також запитали про потенційні гарантії безпеки для України та розміщення європейських військ у складі військового контингенту, а також про її думки про вчорашній паризький саміт.

Вона зазначила, що президент України Володимир Зеленський провів "тривалу телефонну розмову" з приймаючою стороною, президентом Франції Еммануелем Макроном, і сказала, що питання гарантій і розміщення залишається в "активному обговоренні".

"Ми уважно стежимо за розвитком подій з боку США, але я впевнена, що Європейський Союз, хоч і вагається в багатьох питаннях, буде достатньо сильним, щоб допомогти Україні перемогти", — розповіла Стефанішина.

Зеленський заявив, що є просування в питанні військового контингенту17.02.25, 16:36 • 27947 переглядiв

Вона також підкреслила, що Україна "не перебуває в процесі переговорів про угоду", визнаючи "процеси", запроваджені новою адміністрацією США.

Доповнення

Журналіст The Washington Post Джош Рогін повідомляв, що делегація Конгресу США в Мюнхені хотіла, щоб Президент України Володимир Зеленський підписав документ, який надавав би США права на 50% майбутніх мінеральних ресурсів України, але він відмовився.

NBC News повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні надати їм 50% рідкісноземельних мінералів України, зазначивши, що американські війська можуть бути розгорнуті для гарантування безпеки у зв'язку з видобутком корисних копалин, якщо буде укладено мирну угоду з росією.

Зеленський заявляв раніше, що підтримує стратегічне партнерство зі США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.

17 лютого Зеленський повідомляв, що в угоді зі США щодо рідкоземельних металів мають бути гарантії безпеки. Україна зацікавлена підписати її з Америкою. 

Видання Тhe Telegraph заявило, що запропонована США угода про доступ до природних ресурсів України передбачає контроль Вашингтона над мінеральними та нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
hardianThe Guardian
the-washington-postThe Washington Post
olha-stefanyshynaОльга Стефанишина
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами