Стефанчук прибув з робочим візитом до Анкари: обговорив поглиблення співпраці з турецьким колегою Куртулмушем

У вівторок, 15 травня, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прибув з робочим візитом до Анкари, де в нього запланована низка зустрічей з турецькими урядовцями. Про це пише УНН з посиланням на допис спікера парламенту у Facebook.

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Стефанчук розповів, що зустрівся з Головою Великих Національних Зборів Туреччини Нуманом Куртулмушем. Сторони обговорили стратегічну співпрацю, формулу миру та посилення взаємодії між нашими парламентами.

Україна та Туреччина уклали низку угод на рівні міністерств оборони - Зеленський

Запорукою стратегічного партнерства між нашими країнами є постійний діалог між Президентами наших країн — Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом, взаємодія між Парламентами, а також активна співпраця між Міністрами закордонних справ та оборони України й Туреччини

Він нагадав, що Туреччина - з перших днів повномасштабного вторгнення росії підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, докладає значних зусиль для досягнення сталого й справедливого миру.

Україна розраховує на участь Президента Туреччини пана Ердогана у Глобальному саміті миру. Також ми обговорили напрями посилення взаємодії між нашими парламентами. Ідеться про роботу Групи дружби та прискорення започаткування контактів на рівні парламентських комітетів, зокрема, із закордонних справ, а також безпеки та оборони