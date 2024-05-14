Стефанчук прибув з робочим візитом до Анкари: обговорив поглиблення співпраці з турецьким колегою Куртулмушем
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відвідав Анкару, де зустрівся з турецькими високопосадовцями, в тому числі зі Спікером Великих Національних Зборів, щоб обговорити стратегічну співпрацю, формулу миру та посилення співпраці між парламентами України та Туреччини.
У вівторок, 15 травня, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прибув з робочим візитом до Анкари, де в нього запланована низка зустрічей з турецькими урядовцями. Про це пише УНН з посиланням на допис спікера парламенту у Facebook.
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Стефанчук розповів, що зустрівся з Головою Великих Національних Зборів Туреччини Нуманом Куртулмушем. Сторони обговорили стратегічну співпрацю, формулу миру та посилення взаємодії між нашими парламентами.
Україна та Туреччина уклали низку угод на рівні міністерств оборони - Зеленський 08.03.24, 21:29 • 50497 переглядiв
Запорукою стратегічного партнерства між нашими країнами є постійний діалог між Президентами наших країн — Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом, взаємодія між Парламентами, а також активна співпраця між Міністрами закордонних справ та оборони України й Туреччини
Він нагадав, що Туреччина - з перших днів повномасштабного вторгнення росії підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, докладає значних зусиль для досягнення сталого й справедливого миру.
Україна розраховує на участь Президента Туреччини пана Ердогана у Глобальному саміті миру. Також ми обговорили напрями посилення взаємодії між нашими парламентами. Ідеться про роботу Групи дружби та прискорення започаткування контактів на рівні парламентських комітетів, зокрема, із закордонних справ, а також безпеки та оборони
Спікер парламенту України також запросив Нумана Куртулмуша відвідати Київ. І підкреслив, що очікує на особисту участь колеги у Третьому Парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи.
Нагадаємо
Посол України Василь Боднар заявив, що Київ планує провести великий саміт з питань продовольчої безпеки в Туреччині. Це обговорювалось під час візиту президента України Володимира Зеленського до Стамбула в березні.