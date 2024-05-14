Стефанчук прибыл с рабочим визитом в Анкару: обсудил углубление сотрудничества с турецким коллегой Куртулмушем

Во вторник, 15 мая, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прибыл с рабочим визитом в Анкару, где у него запланирован ряд встреч с турецкими чиновниками. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение спикера парламента в Facebook.

Детали

Стефанчук рассказал, что встретился с Председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Стороны обсудили стратегическое сотрудничество, формулу мира и усиление взаимодействия между нашими парламентами.

Украина и Турция заключили ряд соглашений на уровне министерств обороны - Зеленский

Залогом стратегического партнерства между нашими странами является постоянный диалог между Президентами наших стран - Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом, взаимодействие между парламентами, а также активное сотрудничество между Министрами иностранных дел и обороны Украины и Турции - подчеркнул спикер парламента.

Он напомнил, что Турция - с первых дней полномасштабного вторжения России поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, прилагает значительные усилия для достижения устойчивого и справедливого мира.

Украина рассчитывает на участие Президента Турции господина Эрдогана в Глобальном саммите мира. Также мы обсудили направления усиления взаимодействия между нашими парламентами. Речь идет о работе Группы дружбы и ускорении начала контактов на уровне парламентских комитетов, в частности, по иностранным делам, а также безопасности и обороны - рассказал председатель ВР о визите в Анкару.

Спикер парламента Украины также пригласил Нумана Куртулмуша посетить Киев. И подчеркнул, что ожидает личного участия коллеги в Третьем Парламентском саммите Международной Крымской платформы.

Напомним

Посол Украины Василий Боднар заявил, что Киев планирует провести большой саммит по вопросам продовольственной безопасности в Турции. Это обсуждалось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул в марте.