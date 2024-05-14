Стефанчук прибыл с рабочим визитом в Анкару: обсудил углубление сотрудничества с турецким коллегой Куртулмушем

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  101169 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  103448 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  131650 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  135197 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129216 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174607 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210129 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214943 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206015 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

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9 мая 2024, 06:54  •  159899 просмотра

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Стефанчук прибыл с рабочим визитом в Анкару: обсудил углубление сотрудничества с турецким коллегой Куртулмушем

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук посетил Анкару, где встретился с турецкими чиновниками, в том числе со Спикером Великого Национального Собрания, чтобы обсудить стратегическое сотрудничество, формулу мира и усиление сотрудничества между парламентами Украины и Турции.

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Стефанчук прибыл с рабочим визитом в Анкару: обсудил углубление сотрудничества с турецким коллегой Куртулмушем

В результате ударов рф по Харькову пострадали 9 человек - мэр

Девять человек получили легкие ранения в результате российских ударов по Харькову, в том числе попадание в жилой дом.

Война •   •  1598 просмотра
В результате ударов рф по Харькову пострадали 9 человек - мэр

Удары по Харькову: россияне попали в 10-й этаж многоэтажки и в гаражи рядом

Российские снаряды попали в 10-й этаж 12-этажного жилого дома и прилегающие гаражи в Харькове, вызвав пожары, но о жертвах пока не сообщается.

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Удары по Харькову: россияне попали в 10-й этаж многоэтажки и в гаражи рядом

В москве таксист после ссоры выстрелил в генерал-майора в отставке

Водитель такси выстрелил в ногу российскому генерал-майору в отставке из травматического оружия после ссоры.

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В москве таксист после ссоры выстрелил в генерал-майора в отставке

В Тбилиси возле здания парламента начались задержания. МВД Грузии заявляет, что акция якобы "приобрела насильственный характер"

Задержания начались возле здания грузинского парламента после того, как группа протестующих сломала ограждение, а Министерство внутренних дел Грузии заявило, что акция приобрела насильственный характер.

Новости Мира •   •  2508 просмотра
В Тбилиси возле здания парламента начались задержания. МВД Грузии заявляет, что акция якобы "приобрела насильственный характер"

россия активизировала попытки дискредитации Украинской формулы мира - ЦПД

россия активизировала усилия по дискредитации мирной формулы Украины, угрожая военной эскалацией и отвергая будущие мирные переговоры как "ультиматум", если Запад вмешается на поле боя.

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россия активизировала попытки дискредитации Украинской формулы мира - ЦПД

Ситуация на восточном фронте остается напряженной, противник атакует подразделения Сил обороны на нескольких направлениях - Волошин

Ситуация на восточном фронте остается обостренной, бои продолжаются на Купянском, Северском, Лиманском, Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях. На одних направлениях враг имеет частичный успех, на других ВСУ вытесняют противника.

Война •   •  3421 просмотра
Ситуация на восточном фронте остается напряженной, противник атакует подразделения Сил обороны на нескольких направлениях - Волошин

Зеленский и президент Южной Кореи обсудили перспективы заключения соглашения о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Южной Кореи Юн Сок Йолом перспективы заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

политика •   •  2793 просмотра
Зеленский и президент Южной Кореи обсудили перспективы заключения соглашения о гарантиях безопасности

россияне заранее запустили ИПСО по "успешному наступлению" на Харьковщине - Центр стратегических коммуникаций

Российская пропаганда начала дезинформационные кампании, преувеличивая успешное наступление в Харьковской области, чтобы посеять панику, демотивировать гражданское население и военных, а также ввести в заблуждение относительно успехов российской армии.

Война •   •  5057 просмотра
россияне заранее запустили ИПСО по "успешному наступлению" на Харьковщине - Центр стратегических коммуникаций

россияне нанесли по Харькову несколько ударов: попали в жилую высотку в центре

Российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. Известно об ударе по жилой высотке в центре города.

Война •   •  5342 просмотра
россияне нанесли по Харькову несколько ударов: попали в жилую высотку в центре