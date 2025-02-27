Starlink Маска в черзі на угоду з FAA щодо модернізації системи управління повітряним рухом США

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) використовуватиме інтернет-систему Starlink Ілона Маска для модернізації своїх ІТ-мереж, які керують повітряним простором Сполучених Штатів.

Передає УНН із посиланням на CBS News, AP та CNN.

Компанія Starlink Ілона Маска претендує на отримання урядового контракту на модернізацію систем зв'язку для управління повітряним рухом у США.

Технології Starlink вже встановлені на об'єктах Федерального управління цивільної авіації (FAA), органу, відповідального за повітряний простір США.

Starlink також готується взяти контракт на 2 мільярди доларів, який зараз утримує телекомунікаційний провайдер Verizon.

Цього тижня Маск розкритикував мережу управління повітряним рухом FAA, написавши на X, що "система Verizon не працює, а тому піддає пасажирам серйозний ризик".

Verizon не відразу відповіла на запит CBS MoneyWatch прокоментувати претензію Маска або статус його контракту з FAA.

Зараз Verizon має 15-річний контракт з FAA на модернізацію своїх технологій, але незрозуміло, чи розірве FAA цей контракт на користь Starlink.

Verizon надає FAA найнадійнішу мережу в країні в той час, коли критична інфраструктура та вдосконалення технологій найбільше потрібні. Ми знаходимося на початку 15-річного контракту з FAA, який допоможе агентству модернізувати свої технології. Захист американців, які залежать від безпечної, захищеної та функціональної системи управління повітряним рухом, є більш важливим, ніж будь-коли, і наші вдосконалення допоможуть це зробити