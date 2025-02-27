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Starlink Маска в черзі на угоду з FAA щодо модернізації системи управління повітряним рухом США

Starlink Маска в черзі на угоду з FAA щодо модернізації системи управління повітряним рухом США

Київ  •  УНН

 • 17802 перегляди

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Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США планує використовувати систему Starlink для модернізації мереж управління повітряним рухом. Компанія Маска вже встановила обладнання у двох установах FAA та претендує на контракт вартістю $2 млрд.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) використовуватиме інтернет-систему Starlink Ілона Маска для модернізації своїх ІТ-мереж, які керують повітряним простором Сполучених Штатів.

Передає УНН із посиланням на CBS News, AP та CNN.

Компанія Starlink Ілона Маска претендує на отримання урядового контракту на модернізацію систем зв'язку для управління повітряним рухом у США.

Технології Starlink вже встановлені на об'єктах Федерального управління цивільної авіації (FAA), органу, відповідального за повітряний простір США.

Щонайменше у двох різних установах FAA, повідомляє прес-служба з посиланням на державних службовців та інших людей, знайомих із цією справою

Starlink також готується взяти контракт на 2 мільярди доларів, який зараз утримує телекомунікаційний провайдер Verizon.

Цього тижня Маск розкритикував мережу управління повітряним рухом FAA, написавши на X, що "система Verizon не працює, а тому піддає пасажирам серйозний ризик".

Verizon не відразу відповіла на запит CBS MoneyWatch прокоментувати претензію Маска або статус його контракту з FAA.

Зараз Verizon має 15-річний контракт з FAA на модернізацію своїх технологій, але незрозуміло, чи розірве FAA цей контракт на користь Starlink.

Verizon надає FAA найнадійнішу мережу в країні в той час, коли критична інфраструктура та вдосконалення технологій найбільше потрібні. Ми знаходимося на початку 15-річного контракту з FAA, який допоможе агентству модернізувати свої технології. Захист американців, які залежать від безпечної, захищеної та функціональної системи управління повітряним рухом, є більш важливим, ніж будь-коли, і наші вдосконалення допоможуть це зробити

- сказав речник Verizon Річ Янг у заяві CNN.

Нагадаємо

Трамп підписав указ про масштабне скорочення держслужбовців та надав команді Ілона Маска повноваження щодо кадрових призначень.

Маск назвав брехнею інформацію Reuters про погрози США відключити Starlink Україні.

Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз спробувала розвіяти стурбованість республіканців Сенату США з приводу ліквідації Ілоном Маском федеральної бюрократії, оскільки законодавці дедалі частіше порушують питання роботи Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Департамент ефективності уряду США змінив дані про заощадження з $16,6 до $9,6 млрд через виявлені помилки. У початкових звітах були знайдені випадки подвійного та потрійного підрахунку контрактів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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