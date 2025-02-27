Starlink Маска в очереди на сделку с FAA по модернизации системы управления воздушным движением США
Киев • УНН
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США планирует использовать систему Starlink для модернизации сетей управления воздушным движением. Компания Маска уже установила оборудование в двух учреждениях FAA и претендует на контракт стоимостью $2 млрд.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) будет использовать интернет-систему Starlink Илона Маска для модернизации своих ИТ-сетей, которые управляют воздушным пространством Соединенных Штатов.
Передает УНН со ссылкой на CBS News, AP и CNN.
Компания Starlink Илона Маска претендует на получение правительственного контракта на модернизацию систем связи для управления воздушным движением в США.
Технологии Starlink уже установлены на объектах Федерального управления гражданской авиации (FAA), органа, ответственного за воздушное пространство США.
По меньшей мере в двух разных учреждениях FAA, сообщает пресс-служба со ссылкой на государственных служащих и других людей, знакомых с этим делом
Starlink также готовится взять контракт на 2 миллиарда долларов, который сейчас удерживает телекоммуникационный провайдер Verizon.
На этой неделе Маск раскритиковал сеть управления воздушным движением FAA, написав на X, что «система Verizon не работает, а потому подвергает пассажиров серьезному риску».
Verizon не сразу ответила на запрос CBS MoneyWatch прокомментировать претензию Маска или статус его контракта с FAA.
Сейчас Verizon имеет 15-летний контракт с FAA на модернизацию своих технологий, но непонятно, расторгнет ли FAA этот контракт в пользу Starlink.
Verizon предоставляет FAA самую надежную сеть в стране в то время, когда критическая инфраструктура и совершенствование технологий нужны больше всего. Мы находимся в начале 15-летнего контракта с FAA, который поможет агентству модернизировать свои технологии. Защита американцев, которые зависят от безопасной, защищенной и функциональной системы управления воздушным движением, является более важной, чем когда-либо, и наши усовершенствования помогут это сделать
Напомним,
Трамп подписал указ о масштабном сокращении госслужащих и предоставил команде Илона Маска полномочия по кадровым назначениям.
Маск назвал ложью информацию Reuters о угрозах США отключить Starlink Украине.
Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз попыталась развеять обеспокоенность республиканцев Сената США по поводу ликвидации Илоном Маском федеральной бюрократии, поскольку законодатели все чаще поднимают вопросы работы Департамента эффективности правительства (DOGE).
Департамент эффективности правительства США изменил данные о сбережениях с $16,6 до $9,6 млрд из-за обнаруженных ошибок. В первоначальных отчетах были найдены случаи двойного и тройного подсчета контрактов.