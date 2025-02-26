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Департамент ефективності уряду США оголошує скорочення витрат, у яких виявлено явні розбіжності - ЗМІ

Київ  •  УНН

 • 24525 перегляди

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Департамент ефективності уряду США змінив дані про заощадження з $16,6 до $9,6 млрд через виявлені помилки. У початкових звітах були знайдені випадки подвійного та потрійного підрахунку контрактів.

Департамент з питань ефективності уряду США (DOGE) оприлюднив чергову серію так званих "квитанцій" — або скасованих контрактів, щоб продемонструвати скорочення витрат — і опублікував їх на своїй "стіні квитанцій" Але у цьому сеті було виявлено помилки, які завищували суму заощаджених грошей.

Передає УНН із посиланням на The New York Times та CBS News.

Минулого тижня урядова ініціатива Ілона Маска зі скорочення витрат під назвою "Департамент ефективності уряду" (DOGE) опублікувала в Інтернеті "стіну рахунків-фактур", відзначаючи, скільки вдалося заощадити, скасувавши федеральні контракти.

Але у цій публікації було знайдено неточності та помилки.

Порівняно з початковими 16,6 мільярдами доларів заощаджень DOGE, визначеними минулого тижня, наразі деталізована сума заощаджень  становить 9,6 мільярда доларів. У той же час DOGE зараз вимагає загальних заощаджень у розмірі 65 мільярдів доларів — це набагато більше, ніж зазначена сума. 

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"Стіна рахунків-фактур" — це єдиний публічний інструмент бухгалтерського обліку, який організація розробила для документування своєї роботи. Але поки що цей інструмент містить неточності і, відповідно викликає сумніви щодо компетентної роботи організації, пише видання.

Серед прикладів:

Скорочення на 8 мільярдів доларів для імміграційної та митної служби (ICE). Контракт, про який йдеться, фактично коштував 8 мільйонів доларів. Очевидно, помилка виникла через попередній помилковий запис у федеральній базі даних контрактів. Але експерти з контрактів сказали, що служба повинна була знати краще: загальний бюджет ICE становить близько 8 мільярдів доларів, що робить неправдоподібним те, що один контракт може бути таким великим. Служба DOGE відкоригувала цифру на своєму веб-сайті, зазначає New York Times.

Три скорочення на 655 мільйонів доларів в Агентстві США з міжнародного розвитку. Насправді це було одне скорочення, яке помилково було враховане тричі. Про це повідомили CBS News.

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144,6 мільйона доларів віднесено до заощаджень на нерухомості, але DOGE не надала жодних підтверджуючих деталей, окрім суми в доларах, агентства та міста, що ускладнює незалежну перевірку.

Нещодавно DOGE, без додаткових пояснень, зменшив деталізовану загальну суму, що пов’язано з помилками в початкових звітах.

Загальна кількість квитанцій зросла до 2299, хоча 34% з них повідомляють про нульові заощадження. Нещодавно додані квитанції також містять випадки подвійного, потрійного та навіть учетверного підрахунку, передає CBS.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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